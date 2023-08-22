Эксперт предрек окончание военных действий на Украине осенью

Военный эксперт Матвийчук предрек окончание боевых действий на Украине осенью

Военные действия на территории Украины могут закончиться к концу осени из-за ослабления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Известиям».

«Я думаю, что боевые действия закончатся к исходу осени, так как те силы и средства, которые ВСУ выставляют против России, уже не способны решать вопросы ни обороны, ни наступления», — предрек эксперт.

При этом он допустил, что конфликт все-таки может затянуться в случае продолжения поставок военной техники западными странами.

Ранее украинский офицер рассказал газете Le Temps, что наступление зимы сильно затруднит ведение боевых действий для ВСУ. «Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — подчеркнул он.