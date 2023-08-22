Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 22 августа 2023Мир

Украинский офицер озвучил мрачный для ВСУ прогноз

Le Temps: наступление зимы затруднит боевые действия для ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Наступление зимы сильно затруднит боевые действия для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал офицер украинского батальона Михаил, передает газета Le Temps.

Военный выразил опасения, что в скором времени пойдут дожди, а позже настанет зима, прежде чем бойцы успеют прорвать российскую оборону.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — подчеркнул он.

Михаил при этом выступил с прогнозом, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что руководство Вооруженных сил Украины «решило поставить на стол все свои фишки», вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в контрнаступлении.

Среди дополнительных подразделений, на которые рассчитывают в Киеве, 19 августа были названы 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ и 46-я аэромобильная бригада. При этом на 82-ю бригаду приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты (БМП).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об уничтожении разведывательного катера ВСУ в Черном море

    Пара занялась сексом на глазах у посетителей кафе и десятков прохожих

    Названа снижающая либидо распространенная привычка

    Евро предрекли ослабление

    Москвичам объяснили природу лени

    Украинский офицер озвучил мрачный для ВСУ прогноз

    Американский наемник на Украине оставил перед смертью странное послание

    Бренд Uniqlo ушел из России

    Девушка поймала соседку за чтением своего письма и оригинально проучила ее

    Раскрыто возможное название самого дорогого iPhone 15

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости