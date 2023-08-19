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23:43, 19 августа 2023Бывший СССР

Руководство ВСУ ввело в бой ресурсы из резерва ради успеха контрнаступления

BI: ВСУ введут в бой 82-ую и 46-ую резервные бригады для успеха наступления

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) «решило поставить на стол все свои фишки», вводя в бой ранее находившиеся в резерве ресурсы, надеясь добиться успехов в контрнаступлении. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на данные военных экспертов и аналитиков.

Среди дополнительных подразделений, на которые рассчитывают в Киеве, называны 82-я десантно-штурмовая бригада стратегического резерва ВСУ и 46-я аэромобильная бригада. При этом на 82-ю бригаду приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты (БМП).

Собеседники издания считают, что текущее контрнаступление Украины будет оставаться «обоснованным» еще на протяжении двух месяцев, хотя и зависит от напряженности сражений и погодных условий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление украинской армии провалилось. Он призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ достигли прогресса в проводимом контрнаступлении. По его словам, «украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной».

Также он отметил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе действительно может привести к окончанию военного конфликта. При этом Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать какие-либо решения касательно украинского урегулирования без участия официального Киева.

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    Марина Совина
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