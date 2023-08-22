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12:41, 22 августа 2023Бывший СССР

Российский боец попросил НАТО добавить к помощи ВСУ майонез

Боец ВС России попросил НАТО добавить к военной помощи ВСУ майонез

Российский боец поблагодарил НАТО за поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы и технику, но попросил добавить к «гуманитарной военной помощи» майонез. Видеообращение опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам бойца, благодаря альянсу российские силы получили «хорошие и удобные» немецкие осколочные и фугасные гранаты. Он также поблагодарил Францию, Турцию и Великобританию за технику, на которой бойцы в иной ситуации никогда бы не покатались.

«Хочу попросить НАТО по возможности в гуманитарный груз класть майонез. Мы все получаем, но майонеза, к сожалению, там нет», — сказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о подвиге младшего сержанта Егора Шубина, который, находясь под минометным огнем, сумел определить координаты артиллерии противника.

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    Алевтина Запольская
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