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18:42, 22 августа 2023Мир

В США сообщили о тяжелом для Украины решении

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российская армия может дойти до Львова

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российская армия может дойти до Западной Украины и даже до Львова, если не начать переговоры Киева с Москвой. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится», — заявил он.

Но он призвал сделать это до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что стране придется столкнуться с болезненными потерями в ходе военных действий. Также он допустил, что военные действия скоро не закончатся.

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    Александр Слабиев
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