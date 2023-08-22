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17:58, 22 августа 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины предрек населению «болезненные потери»

Резников предрек Украине «болезненные потери» в ходе военных действий

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украине придется столкнуться с болезненными потерями в ходе военных действий. Такие обстоятельства предрек глава Министерства обороны республики Алексей Резников, выступая на VI Международной ветеранском форуме, трансляция которого велась на YouTube.

«Война может быть длительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери», — сказал министр.

Он назвал «ключом к победе» чувства людей. По его словам, преимуществом украинцев должны стать «единство и готовность биться».

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что наступление зимы сильно затруднит боевые действия для украинской армии. «Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — отметил он.

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    Алевтина Запольская
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