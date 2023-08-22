Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:33, 22 августа 2023Россия

В российском городе медведь напал на людей во дворе жилого дома

Shot: в Костроме медведь напал на людей во дворе жилого многоквартирного дома

В Костроме медведь напал на двух молодых людей во дворе жилого многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как медведь подбежал к сидевшим на лавке парням, которым удалось убежать.

По информации авторов каналов, сигнал о разгуливающем по улице в российском городе животном поступил в городские службы еще днем, однако прибывшие на место специалисты испугали медведя, и тот забрался на дерево.

Животное пришлось доставать с помощью сотрудников МЧС. Медведя усыпили с помощью специального дротика и спустили с дерева вниз. Сейчас выясняется, откуда он мог сбежать.

Ранее в американском городе Тринидад, штат Колорадо, медведь ворвался в дом 82-летней женщины и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Маск сообщил о разговоре с Путиным насчет Украины в 2022 году

    В США указали на недостаточное число смертей украинцев

    В российском городе медведь напал на людей во дворе жилого дома

    В Подмосковье двухлетнюю девочку госпитализировали после бани с родителями

    В Греции заявили об утечке информации о визите Зеленского

    Мужчина рассказал о сексе с бывшей невестой сына

    Установлены причастные к организации экскурсии по коллекторам в Москве

    В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

    В зону СВО отправили новых добровольцев из Чечни

    Доктор Павлова развеяла популярный миф о пиве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости