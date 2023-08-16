Медведь ворвался в дом посреди ночи и набросился на женщину

CBS News: в США медведь забрался в дом 82-летней женщины и поцарапал ее

В американском городе Тринидад, штат Колорадо, медведь ворвался в дом 82-летней женщины и поранил ее. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Женщина проснулась посреди ночи из-за рычания собаки и грохота в прихожей, открыла дверь в комнату и увидела там небольшого черного медведя. Хищник тут же набросился на нее и поцарапал ей ноги. Пострадавшая оттолкнула медведя и захлопнула дверь. Хищник еще какое-то время ходил по помещению, а затем забрался на полку и вылез на улицу через открытое окно.

Женщина сообщила о произошедшем в Департамент парков и дикой природы Колорадо. В настоящее время сотрудники департамента делают все возможное, чтобы найти хищника. В случае поимки его могут подвергнуть эвтаназии.

По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком. Его вес, предположительно, не превышал 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель США пошел в гараж около своего дома и столкнулся с медведем. Зверь напал на мужчину и, прижав его к стене, укусил за голову, после чего убежал.