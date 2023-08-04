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18:50, 4 августа 2023Из жизни

Мужчина зашел в гараж и столкнулся с голодным медведем

WJAC: медведь напал на американца около дома и укусил его в голову

Фото: Friso Gentsch / dpa / Globallookpress.com

Житель американского штата Пенсильвания пошел в гараж около своего дома и столкнулся с медведем. Об этом сообщает WJAC.

Джон Сварц зашел в гараж и собирался выключить водопроводный шланг, когда нечаянно напугал голодного медведя, который искал пищу в его мусоре. Зверь напал на мужчину, швырнул его к стене и укусил в голову, после чего скрылся.

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Американец побежал в дом, а его испуганная жена вызвала медиков. В ожидании врачей она оказала мужу первую помощь. «Это было ужасно, но нам повезло, что все закончилось так. У него пара ран, но они заживут», — сказала она. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь и сделали прививку от столбняка.

Полицейские прибыли на место происшествия. Специалисты по охране дикой природы установили ловушку для медведя, чтобы попытаться изловить его. В качестве приманки они использовали пончики и сахарный сироп.

Сварц подчеркнул, что, несмотря на нападение, он не хочет, чтобы медведя усыпили.

У пары живут две домашние кошки, которые бросились на защиту хозяина во время нападения. Муж и жена сообщили, что все равно будут выпускать питомцев на улицу, так как раньше у них не было проблем.

Ранее сообщалось, что губач напал на жительницу индийского штата Тамилнад, которая пошла в лес собирать полезные травы. Спустившись на равнину, она потеряла сознание. Жители деревни поспешили на помощь и доставили пострадавшую в больницу.

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    Алиса Дмитриева
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