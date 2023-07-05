Женщина отбилась от самого опасного медведя в мире

The Hindu: в Индии женщина пошла в лес собирать травы и отбилась от медведя-губача

Губач напал на жительницу индийского штата Тамилнад, которая пошла в лес собирать полезные травы. Об этом сообщает The Hindu.

Женщина по имени Селви отправилась в лес за травами и хворостом. На обратном пути на нее набросился медведь-губач, который считается самым опасным медведем в мире.

Селви сумела отбиться от дикого животного и убежать, но получила травмы спины. Спустившись на равнину, она потеряла сознание. Жители деревни поспешили на помощь и доставили пострадавшую в больницу.

Полиция зарегистрировала факт произошедшего и начала расследование.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, крайне опасны, поскольку нападают на людей чаще, чем медведи других видов. За последние 20 лет в результате подобных инцидентов пострадали тысячи жителей Индии.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Хавери, штат Карнатака, спасла мужа и брата от нападения трех губачей. Женщина ударила одного из медведей топором, а муж и брат индианки стали забрасывать двух других животных камнями.