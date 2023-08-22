Звезда Comedy Woman рассказала о ссорах с мужем

Звезда Comedy Woman Медведева заявила, что во время ссор с мужем им не до юмора

Известная российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о конфликтах с мужем, капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube-канале «Русского радио», она заявила, что во время ссор им с супругом «не до юмора».

«Если мы [с мужем] ссоримся, мы забываем вообще, что юмор существует, что мы вообще из юмора», — призналась Медведева.

При этом звезда Comedy Woman отметила, что, если кто-то из них с супругом в хорошем настроении, то конфликта удается избежать. «Но если оба уже погрязли [в ссоре], там вообще не до юмора», — добавила она.

Ранее Медведева высказалась об эмиграции. Она объяснила нежелание переезжать в другую страну тем, что ей нравится развлекать людей на русском языке.

Медведева и Коптель поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух сыновей и дочь.