Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:24, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о ссорах с мужем

Звезда Comedy Woman Медведева заявила, что во время ссор с мужем им не до юмора
Наталия Медведева

Наталия Медведева. Кадр: Русское Радио / YouTube

Известная российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о конфликтах с мужем, капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube-канале «Русского радио», она заявила, что во время ссор им с супругом «не до юмора».

«Если мы [с мужем] ссоримся, мы забываем вообще, что юмор существует, что мы вообще из юмора», — призналась Медведева.

При этом звезда Comedy Woman отметила, что, если кто-то из них с супругом в хорошем настроении, то конфликта удается избежать. «Но если оба уже погрязли [в ссоре], там вообще не до юмора», — добавила она.

Ранее Медведева высказалась об эмиграции. Она объяснила нежелание переезжать в другую страну тем, что ей нравится развлекать людей на русском языке.

Медведева и Коптель поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух сыновей и дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Умер итальянский певец Тото Кутуньо

    Путин заявил о попытках помешать России поставлять зерно и удобрения за рубеж

    Индия допустила перенос посадки Chandrayaan-3 на Луну

    Россиянина поймали на торговле рабами

    Россиянам назвали самые зависимые от курса доллара товары

    Терапевт назвала эффективные способы расслабить позвоночник

    Незваный отец сорвал свадьбу дочери

    Пенкин поделился воспоминаниями о выступлении с Тото Кутуньо

    Валуев оценил переименование стадиона имени Исинбаевой

    Основатель Zara купил новый небоскреб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости