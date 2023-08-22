Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

Женщины — пользовательницы Reddit — перечислили мужские черты, привлекающие их с первого взгляда. Они назвали их в разделе AskReddit.

Почти три тысячи лайков собрал комментарий женщины, отметившей, что мужчину привлекательным делают прежде всего юмор и доброта.

Чувство юмора, способность не воспринимать себя слишком серьезно, доброта TheSaladInYourHair пользовательница Reddit

Одна из пользовательниц обратила внимание на то, что внешняя привлекательность, может, и заставит обратить внимание на мужчину, но для построения отношений важнее все же другое.

Привлекательным на пять секунд делают кубики пресса и широкая улыбка. Привлекательным на чуть более долгое время? Хорошая шутка и комплимент о работе. Что делает привлекательным в качестве потенциального партнера? Заинтересованность в моих хобби и умение рассказывать о своих так, чтобы я не чувствовала себя глупо Aggressive_Tear_769 пользовательница Reddit

Еще одна женщина обратила внимание на то, что для нее мужчин привлекательными делают особенные умения.

Владение нунчаками, луком и стрелами, хакерство dma1965 пользовательница Reddit

Ранее мужчины — пользователи Reddit — перечислили худшие места, где у них случалась внезапная эрекция. Один из пользователей признался, что однажды у него произошел конфуз на поминках.