Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:56, 22 августа 2023Забота о себе

Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

Фото: Andraz Lazic / Unsplash

Женщины — пользовательницы Reddit — перечислили мужские черты, привлекающие их с первого взгляда. Они назвали их в разделе AskReddit.

Почти три тысячи лайков собрал комментарий женщины, отметившей, что мужчину привлекательным делают прежде всего юмор и доброта.

Чувство юмора, способность не воспринимать себя слишком серьезно, доброта

TheSaladInYourHairпользовательница Reddit

Одна из пользовательниц обратила внимание на то, что внешняя привлекательность, может, и заставит обратить внимание на мужчину, но для построения отношений важнее все же другое.

Привлекательным на пять секунд делают кубики пресса и широкая улыбка. Привлекательным на чуть более долгое время? Хорошая шутка и комплимент о работе. Что делает привлекательным в качестве потенциального партнера? Заинтересованность в моих хобби и умение рассказывать о своих так, чтобы я не чувствовала себя глупо

Aggressive_Tear_769пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Еще одна женщина обратила внимание на то, что для нее мужчин привлекательными делают особенные умения.

Владение нунчаками, луком и стрелами, хакерство

dma1965пользовательница Reddit

Ранее мужчины — пользователи Reddit — перечислили худшие места, где у них случалась внезапная эрекция. Один из пользователей признался, что однажды у него произошел конфуз на поминках.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

    В России назвали создание единой валюты одной из тем саммита БРИКС

    Сорвавший с российских подростков Z-нашивку получил 12 суток ареста

    Эксперт Минздрава оценил прекращение поставок в Россию препарата от гепатита С

    Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

    На Украине рассказали о запрете иностранным журналистам посещать линию фронта

    Названо число рискующих обрушиться от землетрясения в Стамбуле домов

    Российский полковник оценил влияние поставок Украине ракет Taurus на ход СВО

    Три злобные выдры укусили известную актрису за ягодицу

    Украинский военный заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости