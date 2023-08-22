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10:22, 22 августа 2023Ценности

65-летняя Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа

Фото: @michellepfeifferofficial

Американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер показала естественную внешность на новом фото. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость сфотографировалась с распущенными волосами, сидя на диване в собственном доме. На размещенном кадре видно, что телезвезда запечатлена без макияжа, а в качестве наряда она выбрала свитшот серого цвета. «Три миллиона подписчиков! Спасибо, что проводите время со мной», — подписала Пфайффер публикацию.

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Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом. «Ты не стареешь», «С каждым фото становишься моложе», «Самая красивая актриса», «Просто шикарна», «Лицо молодой девушки», — высказывались многочисленные фанаты.

В июне американская актриса и писательница Джулианна Мур показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Так, 61-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позировала перед камерой в белой футболке и без косметики. На опубликованном кадре было видно, что ее лицо усыпано веснушками.

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    Карина Черных
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