Размеры российских минных полей в зоне СВО сравнили с площадью Западной Германии

Глава МИД ФРГ Бербок: минные поля России в зоне СВО размером с Западную Германию

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оценила размеры минных полей, сооруженных Россией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной немецкий дипломат заявила, что по площади они сопоставимы с Западной Германией. Ее во вторник, 22 августа, цитирует Die Welt.

«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины. (...) В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию», — сообщила Бербок.

По ее словам, в связи с этим Киев просит у западных партнеров средства на преодоление минных заграждений.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами из-за «неимоверной» плотности минных полей при попытках контрнаступления.