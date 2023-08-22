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17:55, 22 августа 2023Мир

Размеры российских минных полей в зоне СВО сравнили с площадью Западной Германии

Глава МИД ФРГ Бербок: минные поля России в зоне СВО размером с Западную Германию

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оценила размеры минных полей, сооруженных Россией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной немецкий дипломат заявила, что по площади они сопоставимы с Западной Германией. Ее во вторник, 22 августа, цитирует Die Welt.

«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины. (...) В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию», — сообщила Бербок.

По ее словам, в связи с этим Киев просит у западных партнеров средства на преодоление минных заграждений.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами из-за «неимоверной» плотности минных полей при попытках контрнаступления.

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    Варвара Кошечкина
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