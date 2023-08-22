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06:35, 22 августа 2023Бывший СССР

Американский наемник на Украине оставил перед смертью странное послание

Воевавший за ВСУ наемник из США перед смертью обещал отцу сообщить о задании

Фото: K. Kassens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), перед смертью оставил своему отцу странное послание. Он пообещал рассказать родственнику о своем задании, сообщает Daily Mail.

Джефф Джонс был ликвидирован минометным ударом под Артемовском в конце июля, ему было 48 лет. Его отец Говард рассказал, что поддерживал нерегулярную связь с сыном, и наемник смог отправить ему сообщение в день своей гибели. В послании он рассказал, что вызвался добровольцем на задание, которое боялись выполнить остальные подразделения.

Спустя несколько часов после того, как Говард Джонс получил это сообщение, ему позвонили и сообщили о ликвидации сына.

Ранее стало известно о появлении наемников из Германии на купянском направлении. Они занимаются установкой немецких мин, переданных Украине.

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    Александра Синицына
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