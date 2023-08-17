Стало известно о появлении наемников из Германии на купянском направлении

Эксперт Марочко: наемники из ФРГ установят мины для ВСУ на купянском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили большую партию различных боеприпасов на купянском направлении, включая немецкие мины. Его слова приводит РИА Новости.

Марчко уточнил, что украинские военные получили мины мины DM-22 производства ФРГ. По его словам, их будут устанавливать наемники из Германии.

«По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием», — заключил он.