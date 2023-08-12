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22:01, 12 августа 2023Мир

В США заявили о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

Дуглас Макгрегор заявил, что иностранные наемники массово сбегают с Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube заявил о массовом бегстве иностранных наемников с Украины.

По его словам, среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия успехов на фронте. «Даже иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались», — сказал он.

Макгрегор добавил, что среди украинских военнослужащих также могут участиться случаи дезертирства. По его словам, в итоге армия Украины окажется расколота, а впоследствии и полностью разбита. «Я не могу точно сказать, когда это произойдет, но думаю, мы уже близки к этому», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине наступил самый опасный момент, поскольку страна находится на грани краха. Он убежден, что после наступления украинцам «легче не станет», поскольку российские войска теперь еще сильнее и мощнее благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и обилию ресурсов.

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    Марина Совина
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