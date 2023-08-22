Генерал МВД рассказал о победе над «Гидрой» из даркнета

Генерал-майор Смуров рассказал о победе над маркетплейсом «Гидра» из даркнета

На прекращение преступной деятельности «Гидры» — крупнейшей площадки по продаже наркотиков в даркнете — у сотрудников правоохранительных органов ушло более пяти лет кропотливой работы. Об этом во вторник, 22 августа, «Ленте.ру» рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«В своей противоправной деятельности участники наркобизнеса используют теневой интернет (даркнет). Долгое время виртуальная наркоторговля в основном базировалась на интернет-площадке "Гидра". Однако после ее ликвидации в начале 2022 года активизировались другие маркетплейсы», — рассказал Смуров.

По его словам, главная особенность наркопреступности последних лет — это ее цифровизация. Сегодня практически каждое второе преступление в сфере незаконного оборота наркотиков совершается с использованием интернета. Так, в 2022 году из 177,7 тысячи зарегистрированных наркопреступлений 82,7 тысячи (46,5 процента) были совершены с использованием IT-технологий.

«Уход криминала в сферу IT требует от правоохранительных органов постоянного совершенствования тактики и подходов к борьбе с наркопреступностью», — отметил Смуров.

Полное интервью с Кириллом Смуровым можно прочитать здесь

Ранее первый заместитель начальника ГУНК МВД России рассказал о наиболее активных каналах поступления наркотических веществ и прекурсоров в Россию.