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08:04, 22 августа 2023Силовые структуры

Генерал МВД рассказал о главных каналах поступления наркотиков в Россию

Генерал-майор Смуров рассказал о главных каналах поступления наркотиков в Россию
Кирилл Смуров

Кирилл Смуров. Кадр: МВД РФ

На формирование незаконного наркорынка в России продолжает оказывать влияние в том числе глобальный наркотрафик. О наиболее активных каналах поступления наркотических веществ и прекурсоров в страну «Ленте.ру» рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор Кирилл Смуров.

«По-прежнему предпринимаются попытки незаконного ввоза марокканского гашиша из стран еврозоны. Героин, изъятый из незаконного оборота на территории нашей страны, имеет афганское происхождение и поступает контрабандным путем через страны Центральной Азии», — рассказал Смуров.

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Он также отметил, что поставки кокаина осуществляются из стран Латинской Америки как напрямую морским путем, так и транзитом через ряд государств Европы.

Полное интервью с Кириллом Смуровым можно прочитать здесь

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил, что в России увеличились объемы производства синтетических наркотиков внутри страны. По словам министра, лидеры наркомафии стали производить «синтетику» в больших объемах в подпольных лабораториях, а также расширять сети наркокурьеров. Причем все это происходит на фоне сокращения поставок синтетических наркотиков из-за рубежа.

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    Владимир Шарапов
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