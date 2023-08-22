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14:32, 22 августа 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о нюансах взносов в СНТ

Депутат Чаплин: дачники не должны платить вступительный взнос в СНТ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вступая в садово-огороднические некоммерческие товарищества (СНТ) дачники не должны платить взнос. О нюансах владельцам участков в беседе с News.ru рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат отметил, что, владея дачей в СНТ, каждый год нужно будет вносить платежи в том числе за содержание общего имущества и ЖКУ. Однако в 2021 году приняли закон, по которому плата за вступление в товарищество была отменена. «Обязательными остались периодические членские взносы и целевые, взимаемые единовременно на большую покупку для товарищества», — уточнил Чаплин.

Что касается членских взносов, то их могут не платить садоводы, который не состоят в СНТ, но имеют право собственности на свои земли. В таких случаях она должны будут самостоятельно заключить договоры на оплату коммуникаций напрямую с компаниями.

Ранее депутат рассказал, что дачники, которые проводят все лето на своем участке, могут сэкономить на коммунальных платежах за квартиру. Они могут добиться перерасчета за вывоз мусора из своей квартиры в случае, если плата за твердые коммунальные отходы взимается по числу жильцов.

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    Нина Ташевская
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