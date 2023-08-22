Принца Гарри прозвали в сети клоуном из-за прически на новом фото

Британский принц Гарри подвергся критике в сети из-за прически на новой фотографии. На соответствующие посты в соцсетях обратили внимание журналисты New York Post.

Речь идет о фотографии 38-летнего мужа Меган Маркл, опубликованной на сайте стартапа BetterUp, в котором Гарри помогает разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечает за благотворительные взносы, а также проводит публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье. На размещенном кадре принц запечатлен в синей рубашке.

Пользователи сети обратили внимание на волосы члена королевской семьи. По мнению юзеров, лысину знаменитости скрыли с помощью фотошопа. В связи с этим комментаторы назвали принца Гарри клоуном в многочисленных публикациях. «Новое фото на сайте совершенно не соотносится со снимками папарацци лысеющего Гарри», «Это парик или умелый фотошоп?», «Клоун!» — высказывались они.

В декабре 2022 года лысина принца Гарри вызвала споры о его настоящем отце. В новом документальном сериале Netflix 38-летний Гарри демонстрирует характерные залысины, присущие также его отцу королю Карлу III и старшему брату принцу Уильяму.