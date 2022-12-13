Лысина принца Гарри вновь вызвала споры о его настоящем отце

Лысину принца Гарри назвали доказательством его королевского происхождения

Доказательством королевского происхождения британского принца Гарри назвали его лысину. О том, как прическа принца Гарри вновь вызвала споры о его настоящем отце, написало издание Daily Star.

В новом документальном сериале Netflix 38-летний Гарри демонстрирует характерные залысины, присущие также его отцу королю Карлу III и старшему брату принцу Уильяму. «У Гарри появляются фирменные семейные залысины, — отметил один из пользователей Twitter. — Было бы смешнее, если бы он оказался незаконнорожденным, но утешает, что хоть кто-то в этой семье нормальный».

Волосы принца Гарри долгое время были предметом обсуждений и слухов. Его рыжая шевелюра заставляла прессу и поклонников сомневаться в том, что Карл III был настоящим отцом принца. Некоторые указывали на сходство Гарри с Джеймсом Хьюиттом — мужчиной, в романе с которым мать Гарри и Уильяма, принцесса Диана, призналась в одном из интервью.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предостерегла лысых россиян от мытья головы мылом. Жовтан порекомендовала выбирать шампунь, исходя из типа кожи.