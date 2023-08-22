В Госдуме предложили способ спасти города от потопов при ливнях

Депутат Колунов: штрафы для коммунальщиков помогут спасти города от потопов

Для того чтобы избежать потопов в российских городах в случае сильных ливней, нужно ввести штрафы для коммунальщиков. Подобную идею предложил депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова приводит «Подмосковье сегодня».

По мнению парламентария, основная проблема нынешней ливневой канализации скрыта в ошибках, которые были совершены еще при Советском Союзе: из-за недобросовестных подрядчиков, которые работали с нарушениями, дороги в городах во время непогоды находятся в худшем, чем могли быть, состоянии.

Для исправления ошибок, допущенных при проектировании, а также предотвращения будущих потопов Колунов указал на необходимость разработки новых нормативных требований при возведении и реконструкции дорожных сетей. «В соответствии с новыми нормативами необходимо будет четко рассчитывать мощность и длину ливневок вдоль проезжих частей при их проектировании, а в случаях, если ливневки не будут справляться с объемами влаги, применять штрафные меры по отношению к подрядчикам. Конечно, такие нормативы должны соответствовать требованиям времени и заменить уже неактуальные правила», — считает депутат.

Кроме того, парламентарий упомянул о такой проблеме, как ливневки в границах многоквартирных домов и на придомовых территориях: многие управляющие компании экономят на содержании общедомовой территории и не занимаются чисткой ливневок и их поддержанием в должном состоянии. В качестве ее решения он предложил ужесточить ответственность за просчеты при проектировании и строительстве ливневой канализации, а также за ее недобросовестное обслуживание и ввести штрафы для эксплуатационных компаний и УК. Точный размер взысканий в различных случаях, по словам Колунова, «можно обсудить». «Начнут платить рублем — начнут должным образом обслуживать придомовые территории», — убежден депутат.

В августе стало известно, что гаражи в России захотели сносить под строительство только полезной социальной инфраструктуры — например, школ и детских садов.