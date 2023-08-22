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09:06, 22 августа 2023Среда обитания

Самые дешевые квартиры для аренды в Москве подорожали

«Инком-Недвижимость»: в Москве выросла минимальная стоимость аренды жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве подорожали самые дешевые квартиры для аренды — минимальная стоимость предложения в старых границах столицы выросла на 5 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

В июне и июле можно было найти варианты за 25 тысяч рублей в месяц, в августе же цены на съемные квартиры стартуют от 30 тысяч рублей в месяц, пояснили специалисты. Подобную динамику эксперты связывают с вымыванием с рынка дешевых лотов — они находят арендаторов практически сразу после публикации объявления. При этом в августе предложение сократилось на 46,7 процента.

«Предложение не успевает пополняться такими объектами, поэтому сейчас мы наблюдаем острый дефицит квартир экономкласса. Варианты, которые были в июле, июне и ранее, — за 25 тысяч рублей в месяц, сейчас попросту отсутствуют», — рассказала заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Ранее россиян предостерегли от аренды недорогих квартир в Москве. По словам риелторов, большинство (80 процентов) таких объектов сдают нелегально — их владельцы не платят налоги.

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    Нина Ташевская
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