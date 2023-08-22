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05:30, 22 августа 2023Путешествия

Россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на грязную воду в Новороссийске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнула, что в портовом городе грязная вода, которая неприятно пахнет, а также большие пробки на дорогах. По ее словам, на улицах много назойливых таксистов, которые совершенно не умеют водить. Кроме того, читательница портала пожаловалась на цены на жилье.

«Аренда жилья колеблется в основном в районе трех-пяти тысяч рублей, а то и восьми тысяч рублей за сутки, хотя местные будут уверять, что у них намного дешевле, чем в том же Геленджике. Это совсем не так», — объяснила туристка.

При этом воду в квартирах дают по определенным часам и после долгого дня на улице можно остаться без душа, добавила автор. «Ничего никогда не приходит вовремя, к этому стоит привыкнуть. Планируя экскурсии, поездки, обязательно учитывайте этот нюанс, иначе стресс и бесконечные срывы планов вам обеспечены», — заключила она.

Ранее российская туристка побывала в сочинской Красной Поляне и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово».

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    Зарина Дзагоева
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