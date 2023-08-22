Названо число рискующих обрушиться от землетрясения в Стамбуле домов

Министр Ожасеки: от землетрясения в Стамбуле могут обрушиться 600 тысяч домов

В результате ожидающегося в турецком Стамбуле нового разрушительного землетрясения 600 тысяч домов, или приблизительно 10 процентов от общего числа, могут обрушиться. Число рискующих пострадать от стихийного бедствия построек назвал министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки газете Türkiye.

«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 миллионов домов. Похоже, что 600 тысяч не выдержат землетрясения», — поделился информацией чиновник. Ожасеки добавил, что 1,5 миллиона домов из-за вероятного землетрясения могут быть снесены.

Министр окружающей среды Турции также отметил, что первостепенной задачей властей служит переселение граждан в сейсмостойкое жилье. Большую часть такой недвижимости он пообещал сдать к декабрю 2023 года.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что власти страны запланировали переселение жителей полутора миллионов квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье на фоне угрозы разрушительного землетрясения в Стамбуле.