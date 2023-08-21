Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

Эрдоган: жителей 1,5 миллиона квартир в Стамбуле переселят в сейсмостойкое жилье

Власти Турции запланировали переселение жителей полутора миллионов квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье, рассказал журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Власти запланировали такие шаги на фоне звучащих в последнее время прогнозов об ожидающемся в Турции новом разрушительном землетрясении. Еще одной мерой по защите от прогнозируемого бедствия Эрдоган назвал строительство города-спутника на 500 тысяч жителей по обе стороны проектируемого искусственного судоходного канала «Стамбул».

Ранее ведущий сейсмолог страны Наджи Герюр заявил о вступлении Турции в период разрушительных землетрясений. По его оценке вероятность подземных толчков магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60 процентов, и город к этому не готов. Так, половине из 14 плотин в Стамбуле при сильном землетрясении угрожает опасность. Другой известный турецкий специалист, Джеляль Шенгер, считает, что в случае мощных толчков в крупнейшем городе Турции разрушения могут затронуть 60-70 тысяч зданий.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где живет около миллиона человек. Подземные толчки стали рекордными по силе для страны за последние 84 года. В результате природной катастрофы пострадали десятки тысяч человек. В течение весны и лета из страны регулярно поступают сообщения о землетрясениях с меньшей, чем в феврале, магнитудой.