Сейсмолог призвал жителей Турции готовиться к сильным землетрясениям

Сейсмолог Герюр: Турция вступает в период разрушительных землетрясений

Турция вступает в период разрушительных землетрясений, заявил газете Hürriyet ведущий сейсмолог страны Наджи Герюр, призвав начать готовиться к стихии.

По его словам, делать это следует с учетом высокой вероятности подземных толчков в Стамбуле, где половине из 14 плотин при землетрясении угрожает опасность. Герюр считает, что сейчас сделано меньше, чем могло бы быть, — в частности, для Стамбула следует принять специальный закон. Он уверен в важности совместной работы по подготовке к землетрясениям с участием муниципалитетов, центрального правительства и населения.

Ранее другой известный сейсмолог, Джеляль Шенгер, предрек крупнейшему городу Турции катастрофические последствия в случае нового землетрясения. Специалист ожидает, что разрушения могут затронуть 60-70 тысяч зданий, будет уничтожена большая часть дорог и на этом фоне возникнут сложности с аварийно-спасательными работами.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где живет около миллиона человек. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате природной катастрофы пострадали десятки тысяч человек. В течение весны и лета из страны регулярно поступают сообщения о землетрясениях с меньшей, чем в феврале, магнитудой.