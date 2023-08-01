В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 5,1

В турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:06 по московскому времени (совпадает с местным) на глубине 7,83 километра. Эпицентр землетрясения расположен в районе Сельчуклу.

В то же время Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценивает силу подземных толчков в 5,1 балла. На основе данных 12 сейсмологических центров Европы специалисты сделали вывод, что очаг землетрясение залегал на глубине десяти километров.

25 июля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки были зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентр находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате природной катастрофы пострадали десятки тысяч человек.