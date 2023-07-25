ESMC: в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

22 июля Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что в турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки зарегистрировали в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным экспертов, эпицентр мощных подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Специалисты отметили, что очаг залегал на глубине десяти километров.