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11:01, 25 июля 2023Среда обитания

В Турции произошло землетрясение

ESMC: в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
СюжетЗемлетрясение в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

22 июля Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что в турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки зарегистрировали в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным экспертов, эпицентр мощных подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Специалисты отметили, что очаг залегал на глубине десяти километров.

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    Нина Ташевская
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