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21:57, 22 июля 2023Мир

В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Emilie Madi / Reuters

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным экспертов, эпицентр мощных подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Специалисты отметили, что очаг залегал на глубине десяти километров.

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    Марина Совина
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