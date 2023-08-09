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14:58, 9 августа 2023Среда обитания

Турции предрекли голод и эпидемии из-за землетрясений

Сейсмолог Шенгер: новое землетрясение принесет Стамбулу голод и эпидемии
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Khalil Hamra / AP

Известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек крупнейшему городу Турции Стамбулу катастрофические последствия в случае нового землетрясения, передает турецкое издание Kısa Dalga.

Сейсмолог высоко оценил вероятность нового землетрясения и объявил, что ввиду надвигающейся опасности решил переехать из города. По словам специалиста, после очередной катастрофы город не будет полностью уничтожен, но разрушения затронут 60-70 тысяч зданий. Выполнять аварийно-спасательные работы будет сложно из-за завалов, также будет уничтожена большая часть дорог, остальные же будут перекрыты, а аэропорт на какое-то время перестанет работать.

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Кроме того, Шенгер считает, что через несколько дней после землетрясения в городе начнутся голод и грабежи, далее последуют эпидемии. Из-за того, что в Стамбуле не будут убирать мусор, город накроет тяжелым запахом, станет нечем дышать, уверен специалист.

При этом геолог и член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Наджи Герюр считает, что не следует призывать население уезжать из города, поскольку риску землетрясения в любом случае подвержено 90 процентов территории страны. Вместо этого специалист призвал работать с жителями Турции и разъяснять, как вести себя до, после и во время стихийного бедствия.

Ранее Наджи Герюр и сейсмолог Халюк Эйидоган заявляли о 50 процентной вероятности землетрясения в Стамбуле магнитудой 7,2-7,6 до 2030 года. Оно может произойти при активации разлома в Мраморном море. По их прогнозам, в результате подземных толчков могут быть разрушены не менее 90 тысяч зданий. Министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки объявлял о начале подготовки к возможному стихийному бедствию.

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    Мария Черкасова
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