Началось опознание восьми тел участников диггерской экскурсии в Москве

Следователи приступили к опознанию тел участников диггерской экскурсии в Москве

Следователи приступили к опознанию восьми тел, пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Обнаружены в Москве-реке гид и семеро участников диггерского тура.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны двое фигурантов.

По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, когда не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные туры компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы, что также предусматривает наказание.