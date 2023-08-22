Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:47, 22 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об ударах по скоплению украинских войск в районе Орехова

Рогов: авиация России нанесла удары по скоплению ВСУ в районе города Орехов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская авиация нанесла удары по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российская тактическая авиация утром вторника отработала фугасными авиационными бомбами по местам скопления ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте.

Удар, как утверждает Рогов, пришелся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские войска наступают на Работино.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» отбили шесть атак украинских войск. Российские военные продолжили наступление в районе населенного пункта Ольшана.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Китай заинтересовался покупкой крупнейших месторождений серебра в Сибири

    Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу под Херсоном

    Таблетки от изжоги оказались способны повысить риск развития слабоумия

    Следователи завели дело из-за гибели восьми человек в ДТП в российском регионе

    Украинские военные атаковали с дрона спиртобазу в Курской области

    Каршеринг внесет изменение в сервис после инцидента с ребенком и шприцем в авто

    Стало известно об ударах по скоплению украинских войск в районе Орехова

    Раскрыта причина взрыва газа в подмосковной пятиэтажке

    В России появились в продаже уникальные квартиры

    Байдена встретили на Гавайях протестами и оскорблениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости