Стало известно об ударах по скоплению украинских войск в районе Орехова

Рогов: авиация России нанесла удары по скоплению ВСУ в районе города Орехов

Российская авиация нанесла удары по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российская тактическая авиация утром вторника отработала фугасными авиационными бомбами по местам скопления ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте.

Удар, как утверждает Рогов, пришелся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские войска наступают на Работино.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» отбили шесть атак украинских войск. Российские военные продолжили наступление в районе населенного пункта Ольшана.