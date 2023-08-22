Основатель Zara купил новый небоскреб

Основатель Zara Амансио Ортега купил жилой небоскреб в Чикаго

Испанский предприниматель, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега купил новый небоскреб. На этот раз он выбрал жилую высотку в Чикаго, сообщает Bloomberg.

Предприниматель приобрел здание 727 West Madison за 232 миллиона долларов. Таким образом он пополнил свой портфель роскошной недвижимости. Продавцом выступили компании Ares Management и F&F Realty.

В башне располагаются 492 элитные квартиры. Арендная плата за студию там начинается от 2,2 тысячи долларов в месяц. При этом квартира с тремя спальнями ежемесячно обойдется в шесть тысяч долларов.

В декабре 2022 года Ортега через свою компанию также приобрел жилой небоскреб в США. Во владении предпринимателя оказалась 40-этажная башня Kiara в Сиэтле. Она была построена в 2018 году и достигает в высоту 133 метра. Ортега заплатил за нее 322,7 миллиона долларов.