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14:30, 16 декабря 2022Среда обитания

Основатель Zara купил небоскреб в США

El Pais: основатель Zara Амансио Ортега купил жилой небоскреб Kiara в Сиэтле

Фото: Joe Mabel / Wikimedia

Испанский предприниматель, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега через свою компанию приобрел жилой небоскреб в США. Покупка обошлась ему в несколько сотен миллионов долларов, сообщает El Pais.

По данным источников, во владении Ортеги оказалась 40-этажная башня Kiara в Сиэтле. Она была построена в 2018 году, достигает в высоту 133 метра, а внутри располагается 461 квартира. Ортега заплатил 322,7 миллиона долларов (более 20,8 миллиарда рублей). Он также отдал 11,25 миллиона долларов в качестве налогов.

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Квартиры в башне отличаются метражом. Самый большой пентхаус площадью 278 квадратных метров был сдан в 2020 году почти за 20 тысяч долларов в месяц. Там есть терраса с зоной отдыха, откуда открывается вид на город. В распоряжении жильцов также есть тренажерный зал, игровая площадка для собак, автостоянка и зарядные станции для электромобилей.

В мае 2022 года американский миллиардер, застройщик в Сан-Франциско Джей Пол купил поместье в Малибу. Объект принадлежал ныне покойной Карен Келанд, которая считается наследницей компании S.C. Johnson & Son, производящей бытовую химию.

Нина Ташевская
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