Американский миллиардер купил дом наследницы известной компании

Американский миллиардер Джей Пол купил поместье наследницы компании S.C. Johnson & Son

Американский миллиардер, застройщик в Сан-Франциско Джей Пол купил поместье в Малибу. Объект принадлежал ныне покойной Карен Келанд, которая считается наследницей компании S.C. Johnson & Son, производящей бытовую химию. Об этом сообщает Dirt.

За поместье в 1,7 гектара Пол отдал 13,3 миллиона долларов (почти 870 миллионов рублей). Изначально за особняк хотели выручить 14 миллионов долларов. Келанд, которая умерла в августе 2021-го, владела этой недвижимостью с 2017 года, когда купила ее за 10 миллионов долларов.

Участок находится в гористой местности недалеко от пляжа. На нем расположен дом площадью почти 372 квадратных метра. Здание было построено в 1980-е годы. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, столовая и балкон с видом на океан. На участке возведен гостевой дом, гараж на две машины и бассейн. На территории также высажены оливковые и пальмовые деревья.

В августе 2021 американский миллиардер, наследник медицинской компании Stryker Corporation Джон Страйкер купил дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Он потратил на него почти девять миллионов долларов (на тот момент более 660 миллионов рублей). Объект принадлежал американскому актеру, известному по ролям в сериале «Ходячие мертвецы».