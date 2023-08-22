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16:26, 22 августа 2023Среда обитания

Китай назвал ошибочным решением сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

МИД Китая назвал эгоистичным и ненужным поступком сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Kyodo / Reuters

В Китае считают сброс в океан зараженной ядерными отходами воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» ошибочным решением, которое вынуждает КНР предпринять ответные шаги. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

Китай настаивает, чтобы Япония отказалась от сброса радиоактивной воды. «Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, защитить продовольственную безопасность и здоровье населения», — заявил дипломат и подчеркнул, что океан — это достояние всего человечества.

Вэньбинь также назвал решение японских властей эгоистичным, безответственным и ненужным поступком. «Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо», — добавил представитель китайского МИД.

Ранее стало известно, что правительство Японии собирается утвердить 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1». В Международном агентстве по атомной энергии одобрили решение японских властей и заявили, что это не нанесет существенного вреда природе и людям.

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    Нина Ташевская
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