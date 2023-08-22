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09:17, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН развеяла миф о популярном у туристов европейском городе

Юмористка Ольга Парфенюк развеяла миф о неприятном запахе в Венеции

Фото: @parfenyuk_olya

Бывшая участница команды КВН «Азбука», ведущая российского YouTube-шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк побывала в Венеции и развеяла распространенный миф об этом городе. В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) юмористка заявила, что в Венеции нет неприятного запаха на улицах.

«Отвечая на самый популярный вопрос в директе: нет, тут не воняет! Кто это вообще придумал? Те, кто тут никогда не были?» — написала Парфенюк. Юмористка добавила, что в Венеции пахнет морем.

Она также заявила, что осталась в восторге от пребывания в этом популярном у туристов европейском городе и хотела бы снова его посетить. «Я мало где была, поэтому не буду торопиться называть Венецию самым красивым городом Земли, но она точно очень близка к этому», — отметила ведущая.

Ранее Парфенюк раскрыла закулисье «Женского форума». Юмористка рассказала, что в первые месяцы проект не приносил прибыль.

В шоу «Женский форум» ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают темы, найденные на платформе Woman.ru, и стараются придумать коллективный ответ автору. В проекте также участвуют приглашенные звезды. Премьера программы состоялась в сентябре 2021 года.

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    Маргарита Щигарева
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