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20:31, 6 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая популярного российского шоу на YouTube раскрыла закулисье проекта

Ведущая шоу «Женский форум» Парфенюк рассказала, что в начале оно не приносило прибыли

Фото: @parfenyuk_olya

Ведущая популярного российского интернет-шоу «Женский форум», юмористка Ольга Парфенюк рассказала, что несколько месяцев проект не приносил им прибыли. Закулисье программы она раскрыла в видео для YouTube-канала «Нетология».

Ведущая рассказала, что проект начал выходить при поддержке продюсерского центра. «Первое время, когда у нас не было рекламодателей вообще, мы снимали в долг. Несколько месяцев это длилось», — вспомнила она.

Парфенюк добавила, что позднее у проекта появилось постоянное финансирование засчет контрактов. Кроме того, со временем он стал приносить его ведущим прибыль.

Юмористка отметила, что перед запуском проекта команда тщательно анализировала востребованность формата шоу. «До этого мы год делали технические вечеринки по клубам, по барам — просто, чтобы понимать, (...) что это точно нравится нам и зрителям», — добавила Парфенюк.

В шоу «Женский форум» ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают темы, найденные на платформе Woman.ru и стараются придумать коллективный ответ автору. Премьера программы состоялась в сентябре 2021 года.

Ранее ведущие «Женского форума» раскрыли закулисье проекта. Борисова рассказала, что шоу основано на импровизации. А Щербакова заявила, что в день снимается по три-четыре выпуска программы.

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    Мария Большакова
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