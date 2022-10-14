Ведущие популярного российского YouTube-шоу раскрыли закулисье проекта

Ведущая YouTube-шоу «Женский форум» Борисова заявила, что проект строится на импровизации

Ведущие популярного российского шоу «Женский форум» на YouTube Наталья Борисова, Варвара Щербакова и Ольга Парфенюк раскрыли закулисье проекта. Их слова приводит портал Woman.ru.

Борисова заявила, что «Женский форум» строится на импровизации. По ее словам, ведущие шоу заранее не знают, о чем они будут говорить. За сутки записываются три-четыре выпуска шоу, уточнила Щербакова.

Парфенюк добавила, что ведущие проекта практически не пересекаются со зрителями на съемках. «Дело в том, что зрителей очень много, а у нас всего один час для того, чтобы сменить одежду, грим, обсудить следующего гостя и попить теплого чаю перед грядущим мотором», — объяснила она.

Борисова добавила, что одним из самых популярных стал выпуск с комиком, резидентом YouTube-шоу «Что было дальше?» Ильей Макаровым. По ее словам, билеты на съемки с ним раскупили за несколько минут. «На запись выпуска с Ильей Макаровым солд-аут был сразу! (...) Мы выходим на сцену и видим — полный зал девушек! 40 женщин! И все одеты в лучшее, в макияже и при укладках», — вспомнила она.

Премьера шоу «Женский форум» состоялась в сентябре 2021 года. В каждом выпуске ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают с приглашенными гостями вопросы на форуме Woman.ru и придумывают коллективный ответ.