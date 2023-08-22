Туристка лишилась отпуска за 126 тысяч рублей из-за одного правила для паспорта

Британка лишилась поездки за 126 тысяч рублей из-за просроченного паспорта

Британская туристка запланировала отпуск в Испании за 1050 фунтов стерлингов (126 тысяч рублей) и не смогла уехать из-за одного малоизвестного правила для паспорта. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 28-летняя Кирсти Хоуз забронировала поездку с подругой через туркомпанию TUI и заранее оплатила все расходы. Однако уже в аэропорту девушке сообщили, что она не может попасть в Европу с просроченным паспортом, выданным более десяти лет назад. Такие правила действуют для британцев после выхода страны из Евросоюза.

Девушка расплакалась и заявила, что не знала об этом, однако в письме от TUI мелким шрифтом были прописаны все условия путешествия, в том числе сроки выдачи паспорта. Хоуз призналась, что очень ждала этой поездки, так как прошедший год стал для нее тяжелым. Тем не менее туркомпания и страховая не смогли помочь путешественнице, которая лишилась отдыха и денег.

Ранее сообщалось, что летевшую на Бали из Сиднея блогершу не пустили в самолет из-за того, что в ее паспорте обнаружили небольшой дефект. В ролике, который набрал почти 900 тысяч просмотров, звезда соцсетей Эмма Доэрти объяснила, что сотрудники аэропорта Сиднея запретили ей сесть на рейс на индонезийский остров, потому что ее паспорт был немного поврежден водой.