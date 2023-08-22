Нутрициолог предупредила некоторых людей о вреде перловки

Содержащая клетчатку и большое количество полезных аминокислот перловка нежелательна для употребления некоторыми людьми, предупредила нутрициолог Светлана Александрова. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Нутрициолог отметила, что перловая каша может нанести вред людям с повышенной кислотностью желудка. Другой негативной особенностью перловки является увеличение газов, из-за которого ее не рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Также крупа содержит глютен (хотя его и меньше, чем в пшенице), поэтому людям с целиакией и другими формами непереносимости глютена стоит навсегда исключить ячмень и все его производные из рациона», — добавила она.

Ранее врач-терапевт Саймон Теобальдс перечислил плюсы и минусы употребления красного мяса. По его словам, красное мясо является хорошим источником белка и обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для построения и восстановления тканей.