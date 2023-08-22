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20:37, 22 августа 2023Забота о себе

Нутрициолог предупредила некоторых людей о вреде перловки

Фото: Unsplash

Содержащая клетчатку и большое количество полезных аминокислот перловка нежелательна для употребления некоторыми людьми, предупредила нутрициолог Светлана Александрова. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Нутрициолог отметила, что перловая каша может нанести вред людям с повышенной кислотностью желудка. Другой негативной особенностью перловки является увеличение газов, из-за которого ее не рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Также крупа содержит глютен (хотя его и меньше, чем в пшенице), поэтому людям с целиакией и другими формами непереносимости глютена стоит навсегда исключить ячмень и все его производные из рациона», — добавила она.

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    Александра Лисица
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