Вероятность роста цен на бензин из-за сообщений о проблемах в регионах оценили

Аналитик Рыков усомнился в росте цен на бензин из-за сообщений о проблемах

Проблемы с бензином в нескольких российских регионах вряд ли приведут к росту цен на него, считает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему в некоторых проблемах возникли сложности с топливом.

«На самом деле то, что может создать дефицит бензина — это увеличение его экспорта через какие-то дополнительные структуры и прочее. Обычно у нас экспорт бензина был небольшой, в основном все потреблялось на внутреннем рынке, поэтому, скорее всего, это связано с какими-то сезонными вещами», — объяснил он.

Скачки цен у нас обычно у нас достаточно сглажены. Они могут начать постепенно расти, постепенно убывать, но крупного скачка цен не будет Юрий Рыков аналитик

В то же время Юрий Рыков допустил, что проблемы с бензином могут быть связаны с ситуацией на газовом рынке.

«Возможно, есть еще один фактор, он достаточно далекий — сейчас начался скачок цен на газ в Европе. В связи с этим возникают вопросы, чтобы использовать нефтепродукты для выработки электроэнергии и прочих вещей. С этим возможно увеличенное потребление бензина, связанное с перевозками, но это косвенный фактор. Я думаю, в основном это сезонное колебание, и реального дефицита бензина не должно быть», — добавил специалист.

Министерство энергетики России признало проблемы с поставками бензина в российские регионы. В ведомстве считают, что они начались из-за высокой загруженности железных дорог в туристический сезон. В свою очередь в РЖД опровергают это предположение. Компания напоминает, что в Самарскую и Рязанскую области топливо завозят автомобилями, а многие станции заполнены цистернами, которые не спешат разгрузить получатели.

22 августа газета «Известия» сообщила, что в российских регионах начали исчезать бензин и дизель. На нехватку пожаловались Астраханская, Саратовская, Рязанская, Новосибирская и Волгоградская области, а также республики Крым и Калмыкия. По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» Германа Колотова, это произошло из-за того, что сроки доставки грузов увеличились. Поезда из Центральной России с нефтепродуктами задерживаются на несколько недель, поскольку железнодорожная сеть перегружена.