Среда обитания
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11:13, 22 августа 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться со слизнями-гигантами при помощи пива

Биолог Воробьев посоветовал бороться со слизнями на даче при помощи пива

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

Избавиться от гигантских испанских слизней на дачном участке поможет пиво. Способ борьбы с моллюсками-вредителями раскрыл россиянам биолог и агроном Михаил Воробьев, пишет «Царьград».

«Проблема в том, что им не страшны наши морозы, у них нет естественных врагов, они достаточно большие, поэтому им требуется много питания для жизнедеятельности. Они практически всеядны и тем самым представляют угрозу», — пояснил эксперт.

Воробьев рассказал о любви таких слизней к пиву и посоветовал применять для борьбы с ними этот напиток. Для этого нужно смешать пиво с водой, налить получившуюся жидкость в банку или тазик и закопать ловушку, чтобы ее края возвышались над землей. Слизни почувствуют запах, приползут к емкости и провалятся внутрь. После они утонут, так как не умеют плавать, уточнил агроном.

Полезным для уничтожения слизней может быть и табак. Эксперты рекомендуют смешать табачную пыль с сухой горчицей в равных пропорциях и распространить полученный состав по территории всего участка, уделяя особое внимание культурам, которые привлекают слизней.

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    Нина Ташевская
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