Девушка поймала соседку за чтением своего письма и оригинально проучила ее

Пользовательница Reddit с ником No-Mathematician6635 рассказала, как оригинально проучила соседку, которая регулярно копалась в ее почтовом ящике. По словам героини истории, она решилась на месть после того, как застала женщину за чтением предназначенного ей письма.

Девушка объяснила, что на протяжении нескольких лет соседка совершала множество странных поступков: срывала фрукты с ее деревьев, забирала ее вещи, а также залезала в ее почтовый ящик. Автор поста добавила, что женщина продолжала вести себя так, несмотря на ее просьбы прекратить трогать ее вещи и предупреждение, что она обращалась в полицию.

«Однажды она, стоя около моего ящика с собакой и в пижаме, читала письмо по поводу кредита на машину, которое мне прислали из банка. Просто стояла там, в очках и с сигаретой в руке, и читала», — вспомнила девушка. Она добавила, что подошла к соседке и объяснила, что вскрывать чужую почту — преступление. «Не похоже, что у тебя есть деньги на борьбу с этим», — парировала нарушительница и рассмеялась.

После этого героиня истории решила отомстить соседке. Она отправила ее адрес и телефон религиозной организации, которая находится неподалеку. «Не знаю, секта это или легальная религиозная община. Но они из тех, кто оставляет записки и стучит в двери», — уточнила рассказчица.

«Теперь я вижу, как они приходят к ее дому по четыре раза в неделю. Всегда в разное время. Иногда в семь утра, иногда в восемь вечера, в выходные», — рассказала она. Девушка добавила, что они оставляют на крыльце ее соседки и в почтовом ящике кипы ненужных бумаг. Она также предположила, что представители организации часто ей звонят.

В комментариях к посту многие возмутились из-за поведения соседки рассказчицы. «Если вы зафиксируете, как она залезает в ваш почтовый ящик и читает письма, при этом четко будет видно ее лицо, то у нее появятся большие неприятности», «Отправьте себе письмо от имени адвоката. Опишите в нем подробно наказания за чтение чужой почты», «Если у вас есть ее номер, создайте ей профиль на сайте знакомств. Ей часто будут отправлять пикантные фото», — посоветовали комментаторы автору поста.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как ему удалось отомстить соседу, оставляющему на его участке пустые бутылки из-под шнапса.