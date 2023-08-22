Российский подросток устроил смертельное ДТП

В Краснодарском крае 13-летний подросток погиб в ДТП, взяв автомобиль отца

Подросток устроил смертельное ДТП в Ленинградском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, 13-летний водитель взял автомобиль отца и попал в аварию с двумя другими машинами, выехав на встречную полосу. В результате инцидента погибли двое подростков — водитель автомобиля и его 17-летний пассажир. Помимо этого в больницу был доставлен мужчина, который управлял одним из встречных транспортных средств.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Пензе произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Пострадали три человека: два водителя после оказания медицинской помощи на месте были отпущены, еще один получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.