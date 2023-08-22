Украина получила первую партию французских ракет SCALP

Посол Украины Омельченко: Киев получил первую партию французских ракет SCALP

Киев получил первую партию французских ракет большой дальности SCALP. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию «Левый берег».

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя», — сказал он.

Омельченко добавил, что основным вопросом поставок остается их ритм, но выразил уверенность, что они будут продолжаться, поскольку «тут у французов все очень неплохо».

Ранее в Forbes сообщили, что Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку эти самолеты не совместимы с Storm Shadow или SCALP.