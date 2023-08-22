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04:33, 22 августа 2023Мир

Украина запросила у США новое оружие для захвата Крыма

Forbes: Киев хочет получить крылатые ракеты, которые помогут захватить Крым

Фото: Sgt. Alex Soliday / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. По мнению официального Киева, оружие способно помочь бойцам в захвате Крыма, пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

«F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов», — сказано в материале.

Дэвид Экс подчеркнул, что крылатая ракета-невидимка класса «воздух-земля» JASSM уже находится в «списке желаний» Украины. Как считает журналист, даже после передачи Киеву F-16 бойцы не смогут использовать потенциал истребителей полностью без поставок этих ракет.

Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина рискует потерять внушительную часть территорий, если военные действия продолжатся. Он также уточнил, что спецоперация завершится «так, как захочет Россия», на ее условиях.

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    Марина Совина
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