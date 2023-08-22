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07:45, 22 августа 2023Путешествия

Россиянка побывала в Германии и назвала условия жизни там позором для немцев

Побывавшая в Германии блогер «Дзена» пожаловалась на вандалов и плохие дороги

Фото: Susana Vera / Reuters

Российская путешественница и блогер, побывавшая в Германии, назвала некоторые условия жизни в стране настоящим позором для немцев. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автора публикации удивил вандализм — здания в городах Германии «уродливо разрисовывают». Ее поразило, что подобное можно встретить в Европе. Кроме того, она пожаловалась на «старые и обшарпанные дома» и плохие дороги.

Еще одна вещь, возмутившая путешественницу, — очереди в продуктовых магазинах. «Не ожидала, что и в Германии такое бывает! Было чувство, что я из России никуда не уезжала», — добавила она. Кроме того, отметила блогер, в городах есть вещевые рынки с одеждой по два евро, которую можно примерить прямо на улице. «От такой картины просто волосы дыбом встают!» — заключила она.

Ранее россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. При этом мужчина опроверг данные, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же.

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    Зарина Дзагоева
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